Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınının Avrupa’da yeniden etkisini artırması ile birçok ülkede kısıtlamalar yeniden uygulanmaya başladı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 5084 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 624 bin 274’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 70 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 32 bin 299’a ulaştığını açıkladı.

Bakanlık, son bir haftada 7294 kişinin hastaneye kaldırıldığını, bunların 1415’inin yoğun bakımda tedavi altında olduğunu ifade etti. Fransa’da yoğun bakımdaki hasta sayısı son bir haftada yaklaşık iki katına çıkarken, can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.

Hükümet, vaka sayısında yaşanan artışın ardından yeni bazı kentlerde yeni kısıtlamaları devreye soktu. Marsilya’nın ardından başkent Paris’te de maksimum alarm seviyesine geçen hükümet, başkent bölgesindeki barları kapatarak, üniversitelerde aynı anda ders alan öğrenci sayısını yarıya indirdi.