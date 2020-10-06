Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kerkük Operasyonlar Komutanı Said Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ militanlarının Kerkük'ün güneyinde federal polis gücüne ait bir gözlem noktasına silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Harbiye, hafif silah ve otomatik tüfeklerin kullanıldığı saldırıda 2 polisin öldüğünü ve 5 polisin yaralandığını söyledi.

Saldırıdan hemen sonra Havice ilçesine bağlı El Neggar köyü ve kırsalına güvenlik gücü sevk edildiğini belirten Harbiye, bölgede operasyon başlatıldığını aktardı.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.