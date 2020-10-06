Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'den envantere katılan SİHA'ların kendilerine büyük avantaj sağladığına vurgu yapan Aliyev "SİHA'lar dünyanın en iyi araçları. Onların ordumuzda olması büyük imkânlar sağladı. Can kaybını çok büyük olmamasını sağladı. Bu imkânlar bizde olmasaydı, daha fazla zayiat olabilirdi. İyi ki bizim Türkiye gibi kardeşimiz, dostumuz var" dedi. Azerbaycan’da Ermenilerin de yaşadığını hatırlatan Aliyev “Bizim Ermeni halkıyla problemimiz yok. Ermenistan'daki halk, kendi iktidarının rehinidir. Dağlık Karabağ’daki halklar bizim vatandaşımızdır. İşgal siyaseti bittikten sonra biz orada birlikte yaşayacağız” dedi. Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırarak Rusya’yı da savaşa çekmeye çalıştığını belirten Aliyev “Türkiye uluslararası camiada güçlü bir konuma sahip. Karabağ’daki çözüm sürecinde yer almalıdır” diye konuştu.