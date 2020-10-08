Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs dünya genelinde yayılmaya devam ederken, Tunus’un en büyük eyaletlerden biri olan Tunus'ta 15 gün boyunca gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu akşamdan itibaren başlayacak sokak çıkma yasağı, Tunus eyaletine bağlı olan Tunus, Ben Arous, Aryana ve Manouba kentlerinde uygulanacak. Korona virüsün yayılmamasına yönelik sokağa çıkma yasağı hafta içi yerel saatle 20.00’de başlayarak 05.00’e kadar sürecek. Hafta sonları ise 18.00-05.00 arasında uygulanacak. Diğer önleyici tedbirler kapsamında pazar yerlerinin geçici olarak kapatılmasına, Cuma namazlarının cemaatle kılınmamasına, lokanta ve restoranların ise paket servisi dışında hizmet vermemesine karar verildi.

Tunus eyaletinde uygulanan sokağa çıkma yasağı, koronavirüs vakalarındaki artışın ardından geldi. Ülkede toplam vaka sayısı 24 bin 542’ye yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı 364 olarak açıklandı.

Öte yandan daha önce Tunus'ta koronavirüs nedeniyle Monastir ve Sousse eyaletlerinde 15 günlüğüne gece sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Manastır Valisi Akram Al-Sabri, 20.00-06.00 saatleri arasında 15 günlük sokağa çıkma yasağı alındığını açıklamıştı.