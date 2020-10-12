Paul Milgrom ve Robert Wilson, ekonomi kategorisinde 2020 yılı Nobel ödülüne layık görüldü. Milgrom ve Wilson'a açık artırma teorisine ve formatlarına yönelik yaptıkları akademik çalışmalar nedeniyle ödül verildi.
2020 Nobel Ekonomi Ödülü, Paul Milgrom ve Robert Wilson’a verildi
12.10.2020 - 13:02 | Son Güncelleme: 12.10.2020 - 13:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2020 Nobel Ekonomi Ödülü, ABD’li ekonomistler Paul Milgrom ve Robert Wilson’a verildi.
Etiketler : Nobel Ekonomi Ödülü,
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