Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore'de İktidardaki İşçi Partisinin 75. yıldönümü münasebetiyle hafta sonu askeri geçit töreni düzenlendi.

Törende tarihi bir an yaşandı.

Kuzey Koreli lider Kim Jong-un , koronavirüs salgınının şiddetlendirdiği çalkantılı dönemlerde ülkeye rehberlik edemediği için göz yaşları içinde halkından özür diledi.

"Çabalarım sıkıntılardan kurtulmaya yetmedi"

Korea Times'ta yer alan habere göre dedesi ve babasına atıf yapan Kim, "Tüm halkın güveni sayesinde, büyük yoldaşlarımız Kim Il-sung ve Kim Jong-il'in davasına sahip çıkma sorumluluğu bana verildi. Ama çabalarım ve samimiyetim, halkımızı hayatlarındaki sıkıntılardan kurtarmaya yetmedi. Halkımız bana güvendi, gökyüzü kadar yüksek, denizler kadar derin umutlarını bana bağladı. Ama ben bunlara yeteri kadar yanıt veremedim. Bunun için çok üzgünüm" dedi.

Kim, konuşmasının önemli bir bölümünü, alışılmışın dışında Kuzey Kore halkının çektiği sıkıntılarına ayırdı, "büyük zorluklar", "sayısız sıkıntılar" ve "görülmemiş felaketler"den söz etti.

Koronavirüs salgınıyla ekonomik zorlukların iyice ağırlaştığı ülkenin en büyük ticaret ortağı Çin'le ticareti büyük oranda düştü.

Pyongyang Ocak'ta Çin sınırını kapatmış ve bir koronavirüs vakası bile bildirmemişti. Uzmanlar, hiç vaka olmadığı iddiasını inandırıcı bulmuyor.