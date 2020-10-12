Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) Derinya Sınır Kapısı’nda dün gece toplanan Rum Anorthosis futbol takımının taraftar grubu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Maraş'ı açmasına tepki göstererek eylem düzenlemişti. KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığının ardından Başbakan Ersin Tatar da dün gece yapılan provokasyonu kınadı. Başbakan Tatar bugün yaptığı açıklamada GKRY Lideri Anastasiadis’i kınayarak, Maraş’ın insanlığın yararı için açıldığını, kimsenin bu gerçeği göz ardı edemeyeceğini ifade etti. Tatar, Rum yönetimi ile sağduyulu kesimlerin bu gibi çağ dışı eylemlerin gerçekleşmesini engellemesi gerektiğini belirterek, “Biz Kıbrıs’ta barışın hüküm sürmesini, gerçeklere dayalı bir anlaşma yapılmasını ve bunun Türk-Yunan dostluğuna yol açmasını dileriz. Ancak bunun için sadece bizim arzumuz ve gayretimiz yetmez. Karşı taraftan da böyle bir istek ortaya konulması şarttır” dedi.



Başbakan Tatar, “Bir grup Rum’un Derinya’da kapalı Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresinde açılmasını protesto eylemi düzenlemesi barışa değil, gerginliğe, bir anlaşmadan daha fazla uzaklaşmaya hizmet eder. Biz Maraş’ı insanlığa yararlı olsun diye açtık. Kentin 1974 öncesi sahibi Taşınmaz Mal Komisyonumuza başvuracak ve eğer haklı ise kendisine malı ya geri iade edilecek ya da kendisine takas ve tazminat önerilecek. Avrupa İnsan Hakları'nın bizden istediği budur. Hal böyleyken Maraş için Rum fanatiklerin Derinya sınırında eylem yapmaları kabul edilmezdir. Kendilerini ve onları anladığını söyleyen Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’i kınıyorum” ifadelerini kullandı.



Maraş’ı yol haritalarına uygun bir şekilde aşama aşama açmaya devam edeceklerini belirten Tatar, Maraş’ın hayalet şehir olmaktan çıkarılacağını aktardı. Başbakan Tatar, Taşınmaz Mal Komisyonu’na Maraş’la ilgili 300’e yakın başvuru yapıldığını ve bunların günü geldiğinde işleme tabi tutulacağını kaydetti. Tatar son olarak ise, “Doğru olan bu yoldur. Yakmak, yıkmakla kimse bir yere varamaz” dedi.