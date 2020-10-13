Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 901 yeni vaka tespit edildi. Yeni vakalar ile birlikte toplam vaka sayısı 365 bin 467'ye yükseldi. Ülkede aktif hasta sayısı 87 bin 193 olarak açıklandı. İtalya'da en yüksek vaka sayısı 6 bin 557 ile 21 Mart'ta kaydedilmişti.



Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 41 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 36 bin 246'ya yükseldi. Ölü sayısı 20 Haziran'dan bu yana ilk kez 40'ı aştı. Son 24 saat içinde 62 kişi daha yoğun bakıma alınırken, İtalya genelinde toplam 514 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarıldı.

"Artış Fransa'dakine benzerse sistem 2 ay dayanabilir"

Doktorlar Sendikası Anaao-Assomed Genel Sekreteri Carlo Palermo, yeni vaka sayılarındaki artışı değerlendirdi. Mevcut sayılar ile ülkedeki sağlık sisteminin 5 ay daha direnebileceğini belirten Palermo, "Şu an için rakamlar kontrol edilebilir düzeyde. Ancak vaka sayısındaki artış Fransa'da görüldüğü gibi bir artışa geçerse sistemimiz buna en fazla 2 ay dayanabilir" dedi.

Yeni tedbirler getirildi

İtalyan hükümeti, vaka sayısındaki artış nedeniyle yeni kısıtlama tedbirlerini yürürlüğe koydu. Maske kullanımı ülke genelinde açık alanları da kapsayacak şekilde zorunlu hale getirildi. Açık veya kapalı alanlarda kutlama gibi etkinlikler yasaklandı. Sadece düğün ve cenaze merasimlerine izin verilirken, söz konusu merasimler 30 kişi ile sınırlandırıldı. Okul gezileri ve temas içeren amatör sporlar yasaklandı. Özel mülklerdeki davetlerde ise 6'dan fazla kişinin bulunmaması tavsiye edildi.

Başbakan Giuseppe Conte, yeni tedbirler için "Eve polis göndermeyeceğiz ama herkesin sorumlu davranması gerekiyor" açıklamasında bulundu.