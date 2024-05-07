Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > AK Parti trol temizliğine başlıyor! Hesaplar tespit edildi, neşter vurulacak

AK Parti trol temizliğine başlıyor! Hesaplar tespit edildi, neşter vurulacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Parti trol temizliğine başlıyor! Hesaplar tespit edildi, neşter vurulacak

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerel seçimlerin ardından yeni dönemde AK Parti trolleri de mercek altına aldı. Erdoğan, 'itibar suikastına geçit vermeyin' diyerek talimat verdi. Hesaplar tespit edildi, hepsi yakın takibe alındı...

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - 31 Mart Mahallî İdareler Seçimlerinin ardından önümüzdeki dönemin yol haritası için çalışmalarını sürdüren AK Parti, sosyal medyadaki trol ve bot hesaplara tedbir arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadaki linç girişimlerine karşı tedbir alınması konusunda talimat verdi.

"LİNÇE FIRSAT VERMEYİN"

Erdoğan’ın “Bizim görevlendirmediğimiz hiç kimse bizim adımıza konuşamaz, itibar suikastı yapamaz. Partinin kurumsal kimliğine ve kurmaylarına itibar suikastına geçit vermeyin. Böyle durumlara maruz kalan arkadaşlarımıza arka çıkın, linçe fırsat vermeyin” dediği öğrenildi.

PARA KARŞILIĞI İTİBAR SUİKASTI

AK Parti kaynakları özellikle “X” üzerinden, onlarca hesabın para karşılığı, partinin kurumsal kimliğine ve kurmaylarına yönelik itibar suikastı gerçekleştirildiğini tespit ettiklerini kaydetti.

YAKIN TAKİBE ALINDILAR

Parti kurmayları, “Kim yapıyor, hangi metotla yapıyor, hangi trolleri kullanıyor, kimin adına yapıyor, teknik incelemelerde bunlar ortaya çıkıyor. Planlı, programlı, para harcanarak ve bazı insanlar hedef alınarak yapılıyor. Bunları takip ediyoruz, edeceğiz de. Bu parti trollerin şekil verdiği bir parti değildir. AK Parti kurumsal ve köklü bir partidir. Herkes ne yaptığını bilmelidir. Konuyu çok ciddi takip ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
4 bin öğrenci ile ABİDE başladı! 81 il için özel raporlar oluşturulacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tekirdağ'da dehşet evi! Polis cesetlerini buldu, bir aile yok oldu - GündemTekirdağ'da dehşet evi! Polis cesetlerini bulduSınırlarda 60 bin personel görevde! Beton duvar uzunluğu 1.160 kilometreye ulaştı - GündemSınırlarda 60 bin personel görevde!Bakan Tekin'den öğretmenlikte mülakat eleştirilerine cevap: Profesör de denemeyle alınıyor - GündemBakan'dan mülakat kalksın diyenlere cevapBakan Tunç duyurdu, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı - GündemHakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği yayımlandıTilkiye çarpan motosikletli zincirleme kazaya sebep oldu, çok sayıda yaralı var - GündemTilkiye çarpan motosikletli zincirleme kazaya sebep oldu, çok sayıda yaralı varTBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Meksika'da İsrail’e ateşkes çağrısı - GündemKurtulmuş’tan Meksika'da İsrail’e ateşkes çağrısı
Sonraki Haber Yükleniyor...