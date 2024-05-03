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Haberler > Politika > AK Parti’de birçok şey değişecek! Erdoğan: Herkes sorumlu

AK Parti’de birçok şey değişecek! Erdoğan: Herkes sorumlu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AK Parti’de birçok şey değişecek! Erdoğan: Herkes sorumlu

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti’de seçim sonuçlarına ilişkin istişareler devam ederken, parti yönetiminde beklenen değişimin olmamasına yönelik tartışmalar yapılıyor.

YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ - Kimsenin seçim yenilgisi sorumluluğunu almak istememesi üzerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor. Bütün sorumluluğu bana yüklemek isteyenler var. Ama burada ben tek başıma değildim, hepimiz sorumluyuz. Kongre diyorum, kongreye karşı olanlar bile var aramızda. ‘Ne gerek var kongreye’ deniyor. Bu nedenle, teşhisi doğru koyup tedaviyi iyi yapmamız lazım. Çünkü kimse, bize oy vermek için mecbur değil” dediği öğrenildi.

YENİ BİR POLİTİKA ANLAYIŞI

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ramazan Bayramını geçirdiği Marmaris’teki devlet konuk evinde gerçekleştirdiği bazı temasların, AK Parti’nin bundan sonraki yol haritasında etkili olacağı ifade ediliyor. Erdoğan’ın bayram boyunca fikirlerine önem verdiği bazı isimlerle görüşmeler yaptığı, partide geçmişte görev alanlarla da bir araya geldiği belirtiliyor. Bayramdaki bu temasların, AK Parti’deki değişimin sadece kişilerle sınırlı olmayacağı, politikalarında da değişikliğe gidileceğinin göstergesi olarak görülüyor. AK Parti’deki değerlendirmelerde de Erdoğan’ın ‘Bakış açısının değiştiğine’ yönelik yorumlar yapılıyor. 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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