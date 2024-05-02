AK Parti değişimi zamana yayacak! Süreç kongreyle başlayacak

İstanbul-Ankara başta olmak üzere birçok teşkilat yönetimi değişecek. AK Parti MYK’da beklenen üye değişimi gerçekleşmedi. Bu ani değişimin olumsuzluğa sebebiyet verebileceği öngörüsü ile zamana yayılması kararı alındığı bildirildi. Kongreye kadar uzun bir zaman olduğu, geniş bir katılımlı kamp yapılacağı, teşkilatların yanı sıra yönetim anlayışının da değişeceği öğrenildi.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - AK Parti’nin önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yerel seçim sonuçları ile yol yeni haritası masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, bazı MYK üyelerinin hemen değiştirilmesinin olumsuzluğa sebep verebileceği, bu yüzden değişim için kongre sürecinin beklenilmesi kararı alındığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, kongre sürecinin başlatılmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK üyelerine değişimin yöntemiyle ilgili çalışmaları konusunda da direktif verdi. Kongre süreci için acele edilmemesi, değişimin sağlam ve emin adımlarla yapılması gerektiğini kaydeden Erdoğan’ın değişim ile birlikte sadece kişilerin değil yönetim anlayışının da değişeceğini söylediği öğrenildi.

BAŞKANLAR DEĞİŞECEK

İstanbul ve Ankara dâhil birçok büyükşehirde teşkilat yönetiminin değişeceği, ancak önceliğin Hatay ve Gaziantep gibi belediye başkanı olunması ya da istifa ve diğer sebeplerden dolayı il başkanı koltuğu boşalan şehirlere verileceği öğrenildi. Kongreden önce İstanbul ve Ankara başta olmak üzere oy kaybının yaşandığı bazı büyükşehirlerin il ve ilçe başkanlarının değiştirilebileceği kaydedilirken, Erdoğan’ın bazı illere takviyenin şart olduğunu söylediği de öğrenildi. Teşkilat İşleri Başkanlığının 30 büyükşehir ve ilçelerindeki oy kaybına yönelik detaylı bir sunum yaptığı toplantıda, oy oranlarındaki düşüşün nedenleri rakamsal olarak değil siyasal olarak değerlendirildi. MYK üyeleri, oy kaybının bölge bölge hangi siyasal sebeplerden kaynaklandığını istişare etti.

KAMPTA İSTİŞARE EDİLECEK

Öte yandan, milletvekilleri ve belediye başkanları ile de bir kamp yapılma kararı alındı. Takvimin önümüzdeki günlerde netleşeceği öğrenilirken, milletvekilleri ile kampın Kızılcahamam’da bu ay sonu ya da haziran ayı başında, belediye başkanları ile yapılacak kampın ise genel merkezde haziran ayı sonu ya da temmuz ayı başında yapılabileceği öğrenildi.

Parti kaynakları toplantıda, yeni anayasa çalışmalarının gündeme gelmediğini, bu konudaki istişarelerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bugün yapacağı görüşme sonrasına bırakıldığını belirtti.

TROLLER TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Toplantıda, partiye zarar veren ve geçtiğimiz günlerce mercek altına alınan troller konusuna da değinildi. Partiyi ve kurmaylarını sistemli bir şekilde hedef alan ve itibar suikastı gerçekleştiren trollerin tek tek tespit edildiği, sorunun çözümü için Erdoğan’ın talimat verdiği öğrenildi. Parti kaynakları “Özellikle X üzerinden 14 ana hesap ve onlara bağlı 60’a yakın bot hesap üzerinden partimizin kurumsal kimliğine ve kurmaylarımıza yönelik itibar suikastı gerçekleştirildiğini tespit ettik. Birçoğu para harcanarak yaptırılıyor. Saldırıyı yapanlar, yaptıranlar ve arkasında kimlerin olduğu, kimin için yapıldığı raporlarımıza girdi. Konuyu çok ciddi takip ediyoruz. Trol meselesi bitirilecek.

Öte yandan toplantının ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşme sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Öntürk “Cumhurbaşkanı’mız Hatay’ı çok önemsiyor, en kısa zamanda da ziyaret edeceğini belirtti. Her türlü desteği vererek şehrin yeniden ayağa kaldırılmasını arzu ediyor. Hızlı ve koordine olarak çalışmalarımızı yapmamız talimatını verdi” diye konuştu.