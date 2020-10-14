Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 5 bin 132 arttığı bildirildi.

Bu rakam, nisan ayından bu yana en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 43 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, Almanya genelinde Covid-19 vaka sayısının 334 bin 585'e ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısının da 9 bin 677'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitelerinde 620 Covid-19 hastasının tedavi gördüğü aktarıldı.

Almanya'da, Covid-19'dan iyileşenlerin sayısının 281 bin 900 olduğu kaydedildi.