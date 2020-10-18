Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halit Mücahit ülkedeki koronavirüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Mücahit, ülkede toplam vaka sayısının 105 bin 297’ye yükseldiğini, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 6 bin 109’a ulaştığını açıkladı. Mücahit, korona virüsten iyileşenlere de değinerek “98 bin 157 kişi korona virüsten taburcu oldu” ifadesini kullandı. Mücahit, vakaların artmasının ardından ülkede daha önce alınan tedbirlerin arttırıldığını ve tüm hazırlıkların yapıldığını da söyledi.