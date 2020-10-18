Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dev ilaç şirketi Pfizer, Belçika’da Puurs’taki fabrikasında binlerce küçük şişede aşı üretmeye başladı. Daha önce “birkaç yüz bin doz” aşı üreten şirket, klinik deneyler tamamlanır ve resmi kurumlardan izin çıkarsa aşıları dünyaya dağıtacak. Amerikan şirketin bu sene 100 milyon doz aşı üretmesi bekleniyor. Pfizer’ın İngiltere’deki yöneticisi Ben Osborn, “İlk aşıları üretim bandında görmek büyük bir başarı” diye konuştu.