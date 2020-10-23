Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polonya'nın güneyinde bulunan Katowice şehrinde Azerbaycan vatandaşları Karabağ operasyonunu desteklemek amacıyla gösteri düzenledi. Dün akşam Türkiye saatiyle 18:00'de kent meydanında yapılan gösteride yaklaşık 25 kişiden oluşan Azeri grup ellerinde mumlar ve Azerbaycan bayrakları eşliğinde Azerbaycan lehine slogan attı. İngilizce, Lehçe "Karabağ Azerbaycan'ındır", "Sivil halkın öldürülmesine hayır", "Azerbeycan barış istiyor" yazılı pankartları taşıyan grubun gösterisini bitirmeye hazırlandığı sırada olay yerine ellerinde Ermenistan bayrakları taşıyan bir grup geldi. Yaklaşık 10 kişilik Ermeni grubu, Azeri gruba ilkin sözlü sataşmada bulunurken iki grup arasında patlak veren ağız dalaşı daha sonra kavgaya dönüştü.

Elindeki silahlı çekti

Gruplar arasında çıkan kavga protesto gösterisini takip eden polis ekipleri tarafından büyümeden yatıştırıldı. Kavga esnasında Ermenilerin bulunduğu gruptan bir kişi ise belindeki silahı çıkarıp, Azeri gruba doğru yöneltti. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Kavgayı yatıştıran polis iki grupta bulunan kişilere kimlik kontrolü uygulaması yaptı. Daha sonra iki grubu karşı karşıya gelmeden meydandan tahliyesini sağlayan Katowice polisi, 40 yaşlarında iki kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin uyrukları hakkında bilgi verilmezken, silah çeken şahısın kim olduğu ve hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığına dair bilgi edinilemedi.