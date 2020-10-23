Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’da Covid-19 hızla etkisini arttırmaya devam ediyor. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Covid-19’a yakalana Bölgesel Geliştirme Bakan Yardımcısı Nikolay Nankov ile temaslı olduğu gerekçesiyle kendisini 10 gün boyunca karantina altına aldı. Borisov yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin negatif çıktığını fakat önlem amaçlı olarak kendini karantinaya aldığını ifade etti.

Bulgaristan’da vaka sayılarının artması nedeni ile açık ve kapalı kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Öte yandan ülkede toplam vaka sayısı 34 bin 930’a, toplam can kaybı ise bin 64’e ulaştı.