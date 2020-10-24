Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Coventry şehrinde ilkokulda saçları dökülmüş, en az 40 yaşında gösteren Afrikalı sığınmacı öğrenci, önce öğrencilerin, bunların haber vermeleriyle de velilerin tepkisini çekti. Yaşlı başlı birinin çocuklarıyla aynı sırayı paylaşmasına tepki gösteren veliler okula başvurdu. Okul yönetimi, doğum belgesi ya da pasaportu bulunmayan öğrencinin aslında 11 yaşında olduğunu söyledi. Coventry il yönetimi de gerekli tetkikleri yaptıklarını ve çocuğun gerçekten 11 yaşında olduğunu tespit ettiklerini bildirdi. Pek inandırıcı bulmasalar da veliler, bu kesin ifadelerden sonra çocuklarını yeniden okula göndermeye başladı.