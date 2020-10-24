Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, CNN international'da propaganda amacıyla çıktı ancak gazeteci Christiane Amanpour'un soruları karşısında soğuk terler döktü.

Ateşkesi defalarca ihlal eden Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı, görüşme sırasında ülkesinin saldırganlığını haklı çıkarmak için çabaladı. Ancak Amanpour, Mnatsakanyan'a işgalci güçlerin Azerbaycan topraklarından derhal çekilmesi çağrısında bulunan 4 BM Güvenlik Konseyi kararını defalarca hatırlattı.

Mnatsakanyan, sunucunun bu sözleri karşısında söyleyecek bir şey bulamadı. Karabağ'ın bağımsız bir bölge olduğunu iddia eden Mnatsakanyan, Ermenistan'ın bunu savunduğu öne sürdü.

​ Akıl satmayın, kararı uygulayın Birleşmiş Milletler, Karabağ'daki Ermeni işgalinin bitirilmesi için dört defa karar aldı. Karabağ'ı yutmak isteyen Ermenistan ise hem her seferinde masayı devirdi hem BM kararını hiçe saydı.