Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yer alan Kaşgar kentinin Shufu ilçesinde bir konfeksiyon fabrikasında çalışan kadında geçtiğimiz günlerde koronavirüs tespit edilmesi yetkilileri harekete geçirdi. Semptom göstermediği belirtilen kadının Çin ana karasında 10 gündür tespit edilen ilk yerel vaka olduğu kaydedildi.

TÜM KENT SAKİNLERİNE TEST YAPILACAK

Cumartesi günü yapılan geniş çaplı araştırmalar sonucu toplam 137 yeni asemptomatik vakaya rastlandı. 137 vakanın ardından tüm kent sakinine test yapılmasına karar verildi. Cumartesi gecesi 4.7 milyon kişiyi kapsayan test programı başlatıldı. Dün 2.8 milyondan fazla kişiye test yapıldığı, testlerin Salı gününe kadar tamamlanacağı aktarıldı.

Kaşgar'daki okullar kapatılırken, negatif bir test raporu olmadıkça vatandaşların kenti terk etmelerine izin verilmiyor.