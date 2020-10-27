Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son 24 saatte 11 bin 409 yeni korona virüs vak'asının tespit edildiğini toplam vak'a sayısının 449 bin 275’e yükseldiğini açıkladı. Açıklamaya göre korona virüs nedeniyle son 24 saatte 42 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 98’e yükseldi. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 326 bin 700 kişinin iyileştiği kaydedilirken korona virüsün bulaşma oranı ise 1.37 olarak belirlendi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yarın 16 eyaletin başbakanı ile bir araya gelerek. Toplantıda bir hafta içinde iki katına çıkan vak'a sayılarındaki artışı durdurabilmek için ülke genelinde alınacak yeni önlemlerin görüşülmesi bekleniyor. Okulların ve kreşlerin açık kalması, yüksek derecede risk bölgesi olarak belirlenen bölgeler dışında mağazaların açık kalması, bunun yanında barların restoranların ve toplu etkinlikleri sınırlandırılması öngörülüyor.

Alman Yoğun Bakım ve Acil Tıp Derneği (DIVI) Başkanı Uwe Janssens, ülke genelinde yeterli sayıda yoğun bakım yatağının ve solunum cihazının olduğunu ancak hastalara bakacak doktor ve hemşirenin yetersiz olduğunu belirterek, ülke çapında yoğun bakım servislerinde 4 bine yakın doktor ve hemşirenin eksik olduğunu açıkladı.