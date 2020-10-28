Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ürdün Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Ürdün’de son 24 saat içerisinde 3 bin 800 korona vakası tespit edildi. Yeni tespit edilen vakaların çoğunun başkent Amman’da olduğu açıklandı. Amman’da son 24 saat içerisinde 2 bin 253 korona virüs vakası olduğu doğrulandı. Ülkede toplam korona virüs vaka sayısı 58 bin 855’e yükselirken, korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı ise 668 oldu.