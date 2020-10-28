Ürdün Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Ürdün’de son 24 saat içerisinde 3 bin 800 korona vakası tespit edildi. Yeni tespit edilen vakaların çoğunun başkent Amman’da olduğu açıklandı. Amman’da son 24 saat içerisinde 2 bin 253 korona virüs vakası olduğu doğrulandı. Ülkede toplam korona virüs vaka sayısı 58 bin 855’e yükselirken, korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı ise 668 oldu.
Ürdün'de son 24 saatte koronavirüs vaka sayısında rekor
28.10.2020 - 13:25 | Son Güncelleme: 28.10.2020 - 13:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ürdün’de son 24 saat 3 bin 800 vaka tespit edilmesiyle rekor sayı olduğu ifade edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : ürdün,koronavirüs,covid-19,
742325 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/742325.aspx
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