Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüsün ikinci dalgası Orta Avrupa ülkelerinden Çekya'da da sert yüzünü gösteriyor. Çekya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada dün ülkede 15 bin 663 yeni vaka tespit edilirken, 98 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi. Buna göre, Çekya açıklanan son rakamlarla vaka sayısı bakımından pandeminin başından bu yana kendi rekorunu kırmış oldu. Bugüne kadar toplamda 284 bin 33 vakanın görüldüğü ülkede dün gece yeni tedbirler devreye girdi. Akşam saat 21.00 ile 05.00 arası sokağa çıkma yasağı getirilen ülkede, kişilere yalnızca işe gitmeleri, sağlık ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için doktora, eczaneye, markete vb. yerlere gitmeleri durumunda evlerinden çıkma sınırlaması getirildi. Köpek sahibi olanlar ise köpeklerini gezdirmek için evlerinden yalnızca 500 metre uzaklaşabilecek.

İlk etapta 28 ABD askeri gelecek

Bugüne kadar 2 bin 547 kişinin korona virüsünden hayatını kaybettiği ülkede hükümet, NATO ve Avrupa Birliği'nden de doktor ve sağlık çalışanı istedi. 300 askeri ve sivil sağlık personeline yeşil ışık yakan parlamentonun ardından kararın senatoda önümüzdeki günlerde onaylanması beklenirken, ilk etapta 28 Amerikan askerinin ülkeye geleceği bildirildi. Çek Doktorlar Birliği'nin verilerine göre 2 bin 600'ü doktor, 6 bini hemşire olmak üzere 13 binden fazla sağlık çalışanının korona virüs testinin pozitif çıktığı Çekya'da NATO ve AB ülkelerinden gelecek personelin ülkenin büyük yük altındaki sağlık sistemine yardımcı olması amaçlanıyor.