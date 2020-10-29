Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, sosyal medya hesabından elçiliğin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldığı fotoğrafları paylaştı. Büyükelçi Sybiha, “Bu akşam itibariyle Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliğinin binası Türk bayrağının renkleri ile aydınlandı! Dost Türk halkını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yaşasın Türkiye!” ifadelerine yer verdi.
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği Türk bayrağı renkleriyle aydınlatıldı
29.10.2020 - 00:20 | Son Güncelleme: 29.10.2020 - 00:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.
Etiketler : Ukrayna,Ankara Büyükelçiliği,Türk bayrağı,
742474 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/742474.aspx
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