Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransız siyasilerin gerilimi düşürmeye çalışmaması üzerine, ülkedeki İslamiyet düşmanları da tehditlerini artırdı. Bunun son örneği Vernon'da yaşandı. Vernon Camii'nin posta kutusuna tehdit mesajı bırakıldı. Notta Türklere, Araplara ve cami cemaatine yönelik ölüm tehdidi ve hakaret mesajların olduğu öğrenildi.

Libya Fetva Kurumu, Fransız mallarını boykot etmenin "her Müslüman'ın görevi" olduğuna dair fetva yayınlarken Somalili Âlimler Heyeti ve İranlı siyasetçiler de boykot çağrısı yaptı. Endonezya, Fransa’nın Cakarta Büyükelçisi Olivier Chambard'ı, Bakanlığa çağırarak Macron’un İslam’a yönelik açıklamalarına ilişkin izahat istedi.

PARİS, AB'Yİ ZORLUYOR

Öte yandan Fransa'nın Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Frank Riester, Avrupa Birliği'nin (AB) bir sonraki zirvesinde Türkiye'ye karşı adım atmak zorunda olduğunu söyledi. Avrupa Konseyi’nin bir sonraki toplantısı 10-11 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkede Covid-19 vakalarındaki hızlı artış sebebiyle 30 Ekim itibarıyla ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı. Kısıtlamanın 4 hafta süreceği ve bu süre zarfında okulların açık olacağı belirtildi.