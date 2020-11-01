Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu." açıklamasında bulundu.
Azerbaycan ordusunun kurtardığı yerleşim yeri sayısı 193 oldu
01.11.2020 - 13:45 | Son Güncelleme: 01.11.2020 - 14:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu." açıklamasında bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler : Azerbaycan,Ermenistan,
743352 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/743352.aspx
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