Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde yer alan demiryolu köprüsü, onarım çalışmaları sırasında çöktü. Yerel yetkililer Binhai Yeni Bölgede meydana gelen olayda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını açıkladı. Kurtarma çalışmaları devam ederken, kazanın nedenine yönelik çalışma başlatıldı.