Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Luis Fonsi'nin Despacito adlı Latin pop şarkısını tahtından eden Baby Shark YouTube'da 7 milyardan fazla izlendi. Tüm izlenmelerin süreleri birleştirildiğinde Baby Shark'ın 30 bin yıl uzunluğunda bir izlenmeyi yakaladığı ortaya çıkıyor. Pinkfong şirketi, şarkının yardımıyla yalnızca YouTube üzerinden 5,2 milyon dolarlık gelir elde etti.

BABY SHARK CHALLANGE'A BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Dünya genelinde birçok farklı versiyonu hazırlanan şarkının 2015'te YouTube'a yüklenen Pinkfong versiyonu, 10 yaşındaki Koreli Amerikan şarkıcı Hope Segoine'in sesiyle büyük bir başarı yakaladı. Ertesi yıl şirket, şarkının dans figürleri sergilenen yeni bir versiyonunu da paylaştı.

Baby Shark, ritmik yapısı ve dans hareketleriyle Güney Kore'de birçok popüler müzik grubu tarafından da söylendi ve müzik dünyasını kasıp kavurdu.

İnternette muazzam bir hızla yayılan şarkı, #BabySharkChallenge etiketiyle çok sayıda kişinin şarkıyı söyleyerek dans ettiği görüntüleri paylaştığı bir uluslararası etkinliğe kapı araladı. Endonezyalı çiftçilerden, Cardi B gibi pop yıldızlarına binlerce kişi etkinliğin bir parçası oldu.

Şarkıdaki tekrarlar, çocukların tüm ilgisini şarkıya yöneltiyor ve dans figürleri tüm dünyada ebeveynlerin çocuklarını eğlendirmek için videoyu açmalarını sağlıyor. (BCC Türkçe)