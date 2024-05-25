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Belediye Başkanı Osman Beşel'e makam odasında saldırı! Bakan Tunç'tan açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Belediye Başkanı Osman Beşel&#039;e makam odasında saldırı! Bakan Tunç&#039;tan açıklama
Trabzon, Saldırı, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trabzon'un Tonya ilçesi Belediye Başkanı Osman Beşel, makam odasında darbedildi. Beşel hastanede tedavi altına alınırken, iki şüpheli ise gözaltına alındı.

Trabzon'un Tonya ilçesi Belediye Başkanı Osman Beşel, makam odasında bir süre tartıştığı iki belediye personeli tarafından darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan Beşel sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alındı.

Başkan Beşel'i darbeden iki şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"HALKININ İRADESİNE SALDIRIDIR"

AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı kınayarak, "Bu saldırı aynı zamanda Tonya halkının iradesine saldırıdır. Saldırganların hukuk içerisinde hak ettikleri cezayı alması için ne gerekiyorsa yapacağız. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağım. Başkanımıza çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Tunç, belediye başkanına makamında yapılan saldırıyı kınayarak, “Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel’e odasında fiili saldırıda bulunulmasıyla ilgili Tonya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel’e acil şifalar diliyor, saldırıyı şiddetle kınıyorum” ifadelerine yer verdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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