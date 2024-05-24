CHP'li belediyede mobbing iddiası... Ülkü ocakları eski başkanı istifa etti

Yerel Seçimlerde MHP'den CHP'ye geçen Kastamonu Belediyesinde mobbing iddiası gündeme geldi. Ülkü Ocakları eski başkanı Yunus Abayoğlu sosyal medyadan istifa ettiğini duyurdu.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Kastamonu Belediyesi'ni yüzde 31.810 oyla CHP'nin adayı Hasan Baltacı kazanmıştı. MHP'den CHP'ye geçen Kastamonu Belediyesi'nde mobbing iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Kastamonu Belediyesi'nde mobbingle Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne sürüldüğünü ve buradaki görevi sırasında da sürekli mobbinge maruz kaldığını iddia eden Kastamonu Ülkü Ocakları eski başkanı Yunus Abayoğlu, sosyal medyadan istifa ettiğini duyurdu.

ESKİ ÜLKÜCÜ BAŞKAN İSTİFA ETTİ

Baltacı'nın seçimi kazanarak göreve gelmesinin ardından birçok birimde değişiklik yapıldığını hatırlatan Yunus Abayoğlu huzurevindeki görevinden alındığını, mobbingle Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne işçi olarak sürüldüğünü iddia etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kastamonu Belediyesi çalışanı Abayoğlu, yapılan mobbinge tepki göstermek amacıyla işinden istifa ettiğini söyledi.

'EŞ BAŞKANLIK' NİDALARIYLA SÜRÜLDÜ

Paylaşımında CHP Parti Meclisi Üyesi Hikmet Erbilgin'in "eş başkan" nidaları ile birimleri gezerek mobbing uyguladığını belirten Abayoğlu, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne sürülmelerinin ardından da kendilerine mobbing uygulanmaya devam edildiğini kaydetti.

'Selahattin Demirtaş teröristtir, terörist demeyen de teröristtir' şeklinde yazdıkları yazı için mobbinge uğradıklarını belirten Abayoğlu, "16 Şubat 2022 tarihinde Kastamonu Belediyesi'ne bağlı yeni açılacak olan huzurevinin kuruluşunda ve yönetiminde yer almak kaydıyla işe başladım. O tarihten 26 Nisan 2024 tarihine kadar görevimi iyi değil, olabileceğin en iyisiyle yapmak gayretiyle, bizlere referans olan dostlarımızı mahcup etmemek düşüncesiyle gece gündüz demeden yaptım. Hatta huzur evinden çıkıp ziyaretime gelip, hal hatır sormaları beni hem gururlandırdı hem de bizleri şahsi hırslarına yenik düşüp 'eş başkanlık' nidalarıyla belediye içerisinde ve dış birimlerinde dolaşıp 'bunlar bize yazı yazdılar diye Temizlik İşlerine ben sürdürdüm' şeklinde kelimeler kullanan Hikmet Erbilgin'e karşı daha da hırslandırdı. Parantez açarak belirteyim, bunlara yazdığımız yazıda şu; 'Selahattin Demirtaş teröristtir, buna terörist diyemeyen de teröristtir.' Biz hala sözümüzün arkasındayız? Peki soruyorum, bu sözün neresinden rahatsız oldunuz" dedi.