Rusya'dan Ukrayna ile müzakere mesajı! Türkiye ve Belarus'u şart koştu

Ukrayna ile barış müzakerelerine başlamaya hazır olduklarını söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya şart koştu. Putin, barış için Türkiye ve Belarus'ta yapılan müzakerelerde varılan anlaşmaların yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus ziyaretinde Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile başkent Minsk'teki Bağımsızlık Sarayı'nda bir araya geldi.

İki liderin görüşmesinde ikili ilişkiler, Rusya-Belarus Birlik Devleti kapsamındaki entegrasyon süreci ve güncel uluslararası meseleler ele alınırken, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

MÜZAKERE İÇİN 'TÜRKİYE' ŞARTI

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere konusuna değinen Putin, Rusya'nın müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmediğini, Ukrayna'yı vazgeçirenin ise İngiltere olduğunu söyledi.

Putin, müzakere konusunun tekrar gündeme getirildiğine dikkati çekerek, "(Ukraynalılar) Müzakerelere dönebilirler ancak bunu tek bir ülkenin isteklerine göre değil, Belarus ve Türkiye'de yapılan müzakerelerde varılan temel nitelikteki anlaşmalar ve sahadaki gerçeklerden yola çıkarak yapabilirler. Biz buna hazırız" dedi.

"ZELENSKİY'NİN MEŞRUİYETİ SONA ERDİ"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin görev süresinin sona erdiğine işaret eden Putin, şunları kaydetti:

"Kiminle müzakere ederiz, bu basit bir soru değil. Elbette mevcut devlet başkanının meşruiyeti sona erdi ve bunun farkındayız. İsviçre'de düzenlenecek konferansın amaçlarından biri de Kiev yönetimini destekleyen Batılı toplumun, görevi sona eren devlet başkanının meşruiyetini onaylamasıdır. Ancak göstermelik adımların yasal belgeler açısından hiçbir önemi yok.

Barış müzakerelerinin ültimatomlarla değil, sağduyuyla yeniden başlatılması gerekiyor. Ancak iş müzakere noktasına gelirse elbette yasal olarak bağlayıcı belgelerin imzalanması için kiminle anlaşabileceğimizi anlamamız gerekiyor. Meşru yönetimle iş yaptığımızdan emin olmalıyız. Bu soruya, Ukrayna'da öncelikle parlamentonun, Anayasa Mahkemesinin veya diğer bazı hükümet organları tarafından cevap verilmesi gerekiyor. Ukrayna Anayasası'nda ne yazılı bakmak gerekiyor."