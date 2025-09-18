Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Brezilya gündemine bomba gibi düştü! Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya kanser teşhisi kondu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ev hapsinde tutulan Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya, erken evre cilt kanseri teşhisi konulduğu bildirildi.

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya konulan cilt kanseri teşhisi ülke gündemine bomba gibi düştü. 

Ulusal basında çıkan habere göre, darbe girişimi nedeniyle 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve halihazırda ev hapsinde bulunan Bolsonaro, rahatsızlığı üzerine başkent Brazilya'daki özel bir hastaneye götürüldü.

CİLT KANSERİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Gazetecilere açıklama yapan Bolsonaro'nun doktorlarından Claudio Birolini, 70 yaşındaki eski devlet başkanında, kalıcı anemi ve erken evre cilt kanseri tespit edildiğini açıkladı.

Birolini, Bolsonaro'nun bir günlük tedavisinin ardından taburcu edildiğini ve durumunun doktorlar tarafından kademeli olarak izleneceğini söyledi.

Bolsonaro'nun, evinde dinlendiğini kaydeden Birolini, "Kansızlık ve böbrek fonksiyonlarında bozulma olduğu için bir dizi test yapılacak. Şimdilik ilaç tedavisi uygulanıyor." ifadesini kullandı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, 11 Eylül'de, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu, 2022 seçimlerini kaybettikten sonra "demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe planı kurmak" suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

