BUSKİ duyurdu: 18 Eylül Bursa’nın hangi ilçelerinde sular kesilecek?

Bursa’da yaşayan vatandaşlar gündeminde yer alıyor. BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi), bazı ilçelerde planlı su kesintilerinin gerçekleşeceğini duyurdu.

Altyapı yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında belirli mahallelerde su kesintileri gerçekleşecek. Peki, "18 Eylül Bursa’nın hangi ilçelerinde sular kesilecek?" İşte 18 Eylül Perşembe BUSKİ su kesintisi programı...

Bursa'nın İnegöl, İnegöl, Osmangazi'nin ilçelerinde bugün su kesintisi yaşanıyor. BUSKİ tarafından yapılan paylaşımda sular kısa süre içinde geleceği belirtildi.

Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/09/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 18/09/2025 15:00

Kesim Tarihi: 18/09/2025 09:00

Açıklama: İnegöl ilçesi cerrah mah anahat arızası sebebiyle 09.00 ile 15.00 arası su kesintisi yapılmıştır.

Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/09/2025 13:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 18/09/2025 15:00

Kesim Tarihi: 18/09/2025 13:00

Açıklama: Nilüfer ilçesi; C2_B24 Alt Bölgesinde Bulunan, Gümüştepe Mahallesi 873.Sokak Ve Civarı, "arıza" çalışmaları nedeniyle 18.09.2025 Tarihinde 13:00 ile 15:00 Saatleri Arasında, "su kesintisi" yapılacaktır.

Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/09/2025 12:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 18/09/2025 23:59

Kesim Tarihi: 18/09/2025 12:00

Açıklama: Osmangazi ilçesi C4_GEÇ Alt bölgesinde bulunan demirtaş barbaros mahallesi ve civarı kıran tepe pompa değişimi arıza sebebi çalışmaları nedeniyle 18.09.2025 tarihinde 12:00 ile 23:59 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/09/2025 12:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 18/09/2025 23:59

Kesim Tarihi: 18/09/2025 12:00

Açıklama: Osmangazi ilçesi c4_geç Alt bölgesinde Bulunan Demirtaş Sakarya Mahallesi ve Civarı "kıran tepe pompa değişimi arıza sebebi" çalışmaları nedeniyle 18.09.2025 tarihinde 12:00 ile 23:59 saatleri arasında "su kesintisi" yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/09/2025 14:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 18/09/2025 16:00

Kesim Tarihi: 18/09/2025 14:00

Açıklama: C4_B20 Alt Bölgesinde Bulunan Güneştepe Mahallesi Kutlukbey Sokak Ve Civarı Arıza Çalışmaları Nedeniyle 18.09.2025 Tarihinde 14:00 ile 16:00 Saatleri Arasında ''su kesintisi'' yapılacaktır.

Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/09/2025 14:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 18/09/2025 16:00

Kesim Tarihi: 18/09/2025 14:00

Açıklama: C3_ B44 _alt Bölgesinde Bulunan Hamitler Mahallesi Haymana sokak ve civarı, "arıza" çalışması nedeniyle 18.09.2025 Tarihinde 14:00 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/09/2025 12:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 18/09/2025 15:00 Kesim Tarihi: 18/09/2025 12:00 Açıklama: C4_D16 Alt Bölgesinde Bulunan Küçükbalıklı Mahallesi Şanlı Caddesi ve civarı "arıza" çalışmaları nedeniyle 18.09.2025 Tarihinde 12:00 ile 15:00 saatleri arasında ''su kesintisi'' yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/09/2025 14:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 18/09/2025 18:00 Kesim Tarihi: 18/09/2025 14:00 Açıklama: C3_D26 Alt Bölgesinde Bulunan Şirinevler Mahallesi 94.Sokak Civarı, "arıza" çalışması nedeniyle 18.09.2025 tarihinde 14:00 ile 18:00 saatleri Arasında "su kesintisi" yapılacaktır.

18 EYLÜL BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ