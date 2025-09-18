18 Eylül ASKİ su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Ankara’da güncek su kesintisi merak ediliyor. ASKİ, 18 Eylül 2025 Perşmbe günü için planlı su kesintisi yapılacak ilçe, mahalle ve sokakları tek tek duyurdu. Ankaralılar, belirtilen saatler içinde arasında susuz kalabilir. İşte 18 Eylül Perşembe ASKİ su kesintisi listesi...

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

18 Eylül Perşembe günü Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 07:00 saatlerinde başlayan su kesintisi 22:00'da gelecektir.

Beypazarı ilçesinin İstiklal Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, Zafer Mahallesi, Ayvaşık Mahallesinde su kesintisi yaşanıyor.

18-19-20-21-22-23 Eylül tarihlerinde her gün saat 22:00 de, mevcut su şebeke sisteminin iyileştirilmesi, devam eden kuraklık ve aşırı sulama nedeniyle Beypazarı'nda düzenli su kesintisi gerçekleşecektir.