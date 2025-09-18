Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
18 Eylül ASKİ su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

- Güncelleme:
18 Eylül ASKİ su kesintisi: Ankara&#039;da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
ASKİ, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bazı ilçelerde ve mahallelerde belirli saatler arasında su verilemeyeceğini duyurdu. İşte 18 Eylül Perşembe günü ASKİ’nin açıkladığı su kesintisi listesi ve etkilenecek ilçeler…

Ankara’da güncek su kesintisi merak ediliyor. ASKİ, 18 Eylül 2025 Perşmbe günü için planlı su kesintisi yapılacak ilçe, mahalle ve sokakları tek tek duyurdu. Ankaralılar, belirtilen saatler içinde arasında susuz kalabilir. İşte 18 Eylül Perşembe ASKİ su kesintisi listesi...

18 Eylül ASKİ su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 1. Resim

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

18 Eylül Perşembe günü Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 07:00 saatlerinde başlayan su kesintisi 22:00'da gelecektir.

18 Eylül ASKİ su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 2. Resim

18 EYLÜL BEYPAZARI'NDA SULAR NE ZAMAN?

Beypazarı ilçesinin İstiklal Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, Zafer Mahallesi, Ayvaşık Mahallesinde su kesintisi yaşanıyor. 

18-19-20-21-22-23 Eylül tarihlerinde her gün saat 22:00 de, mevcut su şebeke sisteminin iyileştirilmesi, devam eden kuraklık ve aşırı sulama nedeniyle Beypazarı'nda düzenli su kesintisi gerçekleşecektir.

