İzmir su kesintisi 18 Eylül: Ödemiş, Konak ve Kınık’ta sular saat kaçta gelecek?

İzmir’de 18 Eylül 2025 tarihinde birçok ilçede su kesintisi uygulanacak. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), farklı bölgelerde meydana gelen arızalar ve planlı çalışmalar nedeniyle vatandaşları bilgilendirdi. Konak, Ödemiş ve Kınık başta olmak üzere çeşitli ilçelerde kesintiler gün boyu etkili olacak.

İzmir su kesintisi Ödemiş, Konak ve Kınık ilçelerinde meydana gelecek. İZSU’nun duyurusuna göre Konak ilçesinde Ulubatlı ve 26 Ağustos mahallelerinde 18 Eylül günü gece yarısından itibaren uzun süreli bir kesinti yaşanacak. Çalışmalar nedeniyle yaklaşık 9 saat boyunca bölgelere su verilemeyecek.

İzmir su kesintisi 18 Eylül: Ödemiş, Konak ve Kınık’ta sular saat kaçta gelecek? - 1. Resim

İZMİR SU KESİNTİSİ 18 EYLÜL

İzmir’de 18 Eylül 2025 tarihinde bazı ilçelerde su kesintisi uygulanıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), gün içerisinde farklı bölgelerde meydana gelen arızalar ve çalışmalar nedeniyle şebekeye su verilemeyeceğini duyurdu. Kesintiler özellikle Konak, Ödemiş ve Kınık ilçelerinde etkili olacak.

İzmir su kesintisi 18 Eylül: Ödemiş, Konak ve Kınık’ta sular saat kaçta gelecek? - 2. Resim

ÖDEMİŞ, KONAK VE KINIK'TA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

Ödemiş ilçesinde Kuvvetli Mahallesi’nde yaşanan ana boru arızası nedeniyle Anafartalar, Atatürk ve Zafer mahallelerinde de su kesintisi uygulanıyor. Kesinti 18 Eylül sabahı 08.09’da başladı ve öğleden sonra 14.09’da tamamlanacak.

Konak’ta ise Ulubatlı ve 26 Ağustos mahalleleri gece yarısından itibaren susuz kaldı. Ana boru hattındaki sorun nedeniyle 00.30’da başlayan kesintinin yaklaşık 9 saat sürmesi bekleniyor. Çalışmaların bitmesiyle birlikte 09.30’da suyun yeniden verilmesi planlanıyor.

Kınık'ta Osmaniye Mahallesi Delezeyolu Sokak’ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle ilçenin Aşağı, Fatih, Osmaniye, Türkcedit, Yeni ve Yukarı mahallelerinde 17 Eylül sabahı başlayan kesinti 18 Eylül 11.13’te sona erecek. Bölgede toplam 26 saatlik bir kesinti yaşanacak.

İzmir su kesintisi 18 Eylül: Ödemiş, Konak ve Kınık’ta sular saat kaçta gelecek? - 3. Resim

İZSU KESİNTİ SORGULAMA

İZSU İzmir’in farklı ilçelerinde yapılan çalışmalar ve meydana gelen arızalar nedeniyle planlı ve ani kesintilerin yaşanabileceğini belirtiyor. Vatandaşlar, güncel su kesintisi bilgilerine İZSU’nun resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.

