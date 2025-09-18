Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Suriye'den ABD'ye ilk resmi ziyaret!

Suriye'den ABD'ye ilk resmi ziyaret!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Suriye&#039;den ABD&#039;ye ilk resmi ziyaret!
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ilk resmi ziyareti için ABD'ye gidiyor.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin ilk resmi ziyaret için ABD'nin başkenti Washington'a gideceği duyuruldu.

GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE'DEYDİ

Ağustos ayında Türkiye'yi de ziyaret eden Şeybani, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye lideri Şara tarafından Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmişti.

Şeybani iç savaş dönemindeailesiyle birlikte Türkiye'ye gelmiş ve yüksek lisansını ülkemizde yapmıştı.

Suriye'den ABD'ye ilk resmi ziyaret! - 1. Resim

ABD ÖZEL TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani; önceki gün Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya gelmişti. Üç isim bölgesel gelişmeleri ele almıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tüm seçim çalışmaları iptal! "Operasyon" diyen Ali Koç, TFF'ye gidiyorMerkez Bankası açıkladı! İşte Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borç
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kolombiya'da hapishanede isyan! 5 mahkum öldü, çok sayıda yaralı var - DünyaHapishanede isyan çıktı! Çok sayıda ölü ve yaralı varYunanistan'da Batı Nil Virüsü alarmı! Son bir haftada iki kişi hayatını kaybetti - DünyaKomşuda virüs alarmı! Yetkililer harekete geçtiAnnesi trajik bir şekilde can vermişti! ABD'li şarkıcı Spencer Hatcher korkunç olayın ardından ilk kez konuştu - DünyaAnnesi trajik bir şekilde can vermişti! Ünlü şarkıcı ilk kez konuştuBakan bir daha baktı! Trump'ın Bitcoin heykeline yorum yağdı - DünyaBakan bir daha baktı! Trump'ın Bitcoin heykeline yorum yağdıİsrailli Bakan Smotrich'den skandal ifadeler! ''Gazze'yi ABD ile paylaşacağız'' - Dünyaİsrailli Bakandan skandal sözler!Eurasian Times'tan özel analiz! "Türkiye silah ihracatında ilk 10'a göz kırpıyor" - DünyaBaykar ve KAAN için övgü dolu sözler!
Sonraki Haber Yükleniyor...