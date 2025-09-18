Suriye'den ABD'ye ilk resmi ziyaret!

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin ilk resmi ziyaret için ABD'nin başkenti Washington'a gideceği duyuruldu.

GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE'DEYDİ

Ağustos ayında Türkiye'yi de ziyaret eden Şeybani, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye lideri Şara tarafından Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmişti.

Şeybani iç savaş dönemindeailesiyle birlikte Türkiye'ye gelmiş ve yüksek lisansını ülkemizde yapmıştı.

ABD ÖZEL TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani; önceki gün Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya gelmişti. Üç isim bölgesel gelişmeleri ele almıştı.