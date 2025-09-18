Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sporting Lizbon - Kairat maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu lig aşamasındaki ilk hafta maçları bu akşamki karşılaşmalar ile sona erecek. Şampiyonada mücadele eden tek takımımız olan Galatasaray'ın maçı da bu akşam. Öne çıkan maçlardan bir diğeri ise Sporting Lizbon - Kairat mücadelesi. Peki Sporting Lizbon - Kairat maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, nerede izlenir, şifresiz mi? İşte maç detayları...

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Sporseverler bu akşam oynanacak Sporting Lizbon - Kairat maçının yayın bilgilerini araştırıyor. Peki Sporting Lizbon - Kairat maçı saat kaçta, nerede izlenir?  İşte maç öncesi son gelişmeler. 

SPORTİNG LİZBON - KAİRAT ALMATY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon - Kairat Almaty maçının yayın bilgileri belli oldu. Dev maç bu akşam saat 22.00'de başlayacak.

SPORTİNG LİZBON - KAİRAT HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Sporting Lizbon - Kairat Almaty maçının hangi kanalda yayınlanacağı da merak ediliyordu. Maç tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

SPORTİNG LİZBON - KAİRAT MAÇINI HAKEMİ KİM?

Sporting Lizbon - Kairat Almaty maçını Polonya Futbol Federasyo'nundan hakem Damian Sylwestrzak'ın yönetecek.

 

