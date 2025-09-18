Kopenhag - Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda, nerden izlenir, şifresiz mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bu akşamki maçlarla devam edecek. Turnuvanın dikkat çeken eşleşmelerinden biri de Kopenhag - Bayer Leverkusen. Futbolseverler Kopenhag - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? sorusunun cevabını arıyor. İşte maça dair ayrıntılar...
Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Danimarka ekibi Kopenhag, Alman temsilcisi Bayer Leverkusen ile karşı kaşıya gelecek. Dev mücadele öncesi sporseverler maçın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki Kopenhag - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? İşte maç öncesi son gelişmeler ve detaylar...
KOPENHAG - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kopenhag - Bayer Leverkusen maçı bu akşam (18 Eylül Perşembe) saat 19.45'te başlayacak.
KOPENHAG - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NEREDE İZLENİR?
Kopenhag - Bayer Leverkusen karşılaşması tabii Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
KOPENHAG - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HAKEMİ KİM?
Kopenhag - Bayer Leverkusen maçında düdük çalacak isim de belli oldu. Karşılaşmayı Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan Zeynal Zeynalov'un yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak diğer müsabakalar şu şekilde;
19.45 Club Brugge - Monaco
22.00 Eintracht Frankfurt - Galatasaray
22.00 Newcastle United - Barcelona
22:00 Manchester City - Napoli
22.00 Sporting Lizbon - Kairat