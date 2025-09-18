Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kopenhag - Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda, nerden izlenir, şifresiz mi?

Kopenhag - Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda, nerden izlenir, şifresiz mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kopenhag - Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda, nerden izlenir, şifresiz mi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bu akşamki maçlarla devam edecek. Turnuvanın dikkat çeken eşleşmelerinden biri de Kopenhag - Bayer Leverkusen. Futbolseverler Kopenhag - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? sorusunun cevabını arıyor. İşte maça dair ayrıntılar...

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Danimarka ekibi Kopenhag, Alman temsilcisi Bayer Leverkusen ile karşı kaşıya gelecek. Dev mücadele öncesi sporseverler maçın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki Kopenhag - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? İşte maç öncesi son gelişmeler ve detaylar... 

KOPENHAG - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kopenhag - Bayer Leverkusen maçı bu akşam (18 Eylül Perşembe) saat 19.45'te başlayacak.

Kopenhag - Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda, nerden izlenir, şifresiz mi? - 1. Resim

KOPENHAG - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NEREDE İZLENİR?

Kopenhag - Bayer Leverkusen karşılaşması tabii Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. 

KOPENHAG - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HAKEMİ KİM?

Kopenhag - Bayer Leverkusen maçında düdük çalacak isim de belli oldu. Karşılaşmayı Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan Zeynal Zeynalov'un yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak diğer müsabakalar şu şekilde;

19.45 Club Brugge - Monaco

22.00 Eintracht Frankfurt - Galatasaray

22.00 Newcastle United - Barcelona

22:00 Manchester City - Napoli

22.00 Sporting Lizbon - Kairat

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çin'in 76'ncı kuruluş yılı İstanbul'da kutlandı: Türkiye önemli ortakHisseleri bu yıl %167 yükseldi! Borsanın en değerlisi "ASELSAN" için yeni hedef fiyat
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Newcastle United - Barcelona maçı saat kaçta, nerede izlenir? Newcastle - Barcelona yayın bilgileri belli oldu - HaberlerNewcastle United - Barcelona maçı saat kaçta, nerede izlenir? Newcastle - Barcelona yayın bilgileri belli olduAhu Yağtu kimdir, kaç yaşında, nereli? Hastalığı merak ediliyor, işte son durumu! - HaberlerAhu Yağtu kimdir, kaç yaşında, nereli? Hastalığı merak ediliyor, işte son durumu!Manchester City - Napoli maçı hangi kanalda, nerden izlenir, şifresiz mi? Manchester - Napoli yayın bilgileri - HaberlerManchester City - Napoli maçı hangi kanalda, nerden izlenir, şifresiz mi? Manchester - Napoli yayın bilgileriFed faiz kararı sonrası New York borsasında son durum ne? - HaberlerFed faiz kararı sonrası New York borsasında son durum ne?Ali Erdoğan kimdir? Köyceğiz Belediye Başkanı'nın hayatı ve siyasi kariyeri - HaberlerAli Erdoğan kimdir? Köyceğiz Belediye Başkanı'nın hayatı ve siyasi kariyeriFenerbahçe Kongresi ne zaman? 2025 FB başkanlık seçimi için geri sayım - HaberlerFenerbahçe Kongresi ne zaman? 2025 FB başkanlık seçimi için geri sayım
Sonraki Haber Yükleniyor...