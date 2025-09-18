Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Newcastle United - Barcelona maçı saat kaçta, nerede izlenir? Newcastle - Barcelona yayın bilgileri belli oldu

- Güncelleme:
Newcastle United - Barcelona maçı saat kaçta, nerede izlenir? Newcastle - Barcelona yayın bilgileri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu lig aşamasında heyecan bu akşamki maçlarla devam edecek. Dikkat çeken karşılaşmalardan biri de İngiliz ekibi Newcastle United ve İspanya temsilcisi Barcelona arasındaki mücadele olacak. Newcastle United - Barcelona maçının yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Newcastle United - Barcelona maçı saat kaçta, nerede izlenir? İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Sporseverler bu akşam oynanacak Newcastle - Barcelona maçının yayın bilgilerini araştırıyor. Peki Newcastle United - Barcelona maçı saat kaçta, nerede izlenir?  İşte maç öncesi son gelişmeler. 

NEWCASTLE UNİTED - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Newcastle - Barcelona maçı bu akşam (18 Eylül Perşembe) 22.00'de başlayacak.

NEWCASTLE - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Newcastle - Barcelona maçı tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 

NEWCASTLE UNİTED - BARCELONA MAÇI HAKEMİ KİM?

Newcastle United - Barcelona maçını İsveç Futbol Federasyo'nundan hakem Glenn Nyberg'in yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak diğer müsabakalar şu şekilde;

19.45 Club Brugge - Monaco

19.45 Kopenhag - Bayer Leverkusen

22.00 Eintracht Frankfurt - Galatasaray

22:00 Manchester City - Napoli

22.00 Sporting Lizbon - Kairat

