Newcastle United - Barcelona maçı saat kaçta, nerede izlenir? Newcastle - Barcelona yayın bilgileri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu lig aşamasında heyecan bu akşamki maçlarla devam edecek. Dikkat çeken karşılaşmalardan biri de İngiliz ekibi Newcastle United ve İspanya temsilcisi Barcelona arasındaki mücadele olacak. Newcastle United - Barcelona maçının yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Newcastle United - Barcelona maçı saat kaçta, nerede izlenir? İşte detaylar...
NEWCASTLE UNİTED - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Newcastle - Barcelona maçı bu akşam (18 Eylül Perşembe) 22.00'de başlayacak.
NEWCASTLE - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Newcastle - Barcelona maçı tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
NEWCASTLE UNİTED - BARCELONA MAÇI HAKEMİ KİM?
Newcastle United - Barcelona maçını İsveç Futbol Federasyo'nundan hakem Glenn Nyberg'in yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak diğer müsabakalar şu şekilde;
19.45 Club Brugge - Monaco
19.45 Kopenhag - Bayer Leverkusen
22.00 Eintracht Frankfurt - Galatasaray
22:00 Manchester City - Napoli
22.00 Sporting Lizbon - Kairat
