Otomobil bomba gibi patladı! İkizleri ölüm ayırdı

Geçtiğimiz gün geç saatlerde Sivas Diriliş Mahallesinde park halindek aracın içerisinde patlama yaşandı. Patlama sırasında aracın içerisinde bulunan 3 çocuk yaralandı.

İKİZLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Emre Üzen (17), ikizi Efe Üzen (17), ve M.T.Y (16) isimli yaralı çocuklara ilk müdahale olay yerine giden ambulansta yapıldı. Yaralı çocuklar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Emre Üzen'in duran kalbi bir daha çalıştırılamadı. Üzen, tedavi altına alındığı Sivas Numune Hastanesinde vefat etti.

ÇAKMAK GAZI TÜPÜNDEN OLMUŞ

Patlamanın aracın içerisindeki çakmak gazı tüpünden kaynaklandığı anlaşıldı. Efe'nin aynı hastanede tedavisi sürerken ikizi Emre bugün Ayyıldız camisinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Cenaze namazına Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, ailesi, arkadaşları ve yakınları katıldı. Cenaze namazının kılındığı sırada baba İsmail Üzen'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Namazın ardından Emre'nin tabutu arkadaşlarının omuzlarında defnedileceği, caminin bitişiğindeki Yukarı Tekke Sıralı mezarlığına taşındı.