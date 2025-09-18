Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Otomobil bomba gibi patladı! İkizleri ölüm ayırdı

Otomobil bomba gibi patladı! İkizleri ölüm ayırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta park halindeki otomobilde patlayan çakmak gazı, 3 genci hastanelik etti. Feci olayda ikizlerden biri hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz gün geç saatlerde Sivas Diriliş Mahallesinde park halindek aracın içerisinde patlama yaşandı. Patlama sırasında aracın içerisinde bulunan 3 çocuk yaralandı.

İKİZLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Emre Üzen (17), ikizi Efe Üzen (17), ve M.T.Y (16) isimli yaralı çocuklara ilk müdahale olay yerine giden ambulansta yapıldı. Yaralı çocuklar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Emre Üzen'in duran kalbi bir daha çalıştırılamadı. Üzen, tedavi altına alındığı Sivas Numune Hastanesinde vefat etti.

Otomobil bomba gibi patladı! İkizleri ölüm ayırdı - 1. Resim

ÇAKMAK GAZI TÜPÜNDEN OLMUŞ

Patlamanın aracın içerisindeki çakmak gazı tüpünden kaynaklandığı anlaşıldı. Efe'nin aynı hastanede tedavisi sürerken ikizi Emre bugün Ayyıldız camisinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Otomobil bomba gibi patladı! İkizleri ölüm ayırdı - 2. Resim

Cenaze namazına Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, ailesi, arkadaşları ve yakınları katıldı. Cenaze namazının kılındığı sırada baba İsmail Üzen'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Namazın ardından Emre'nin tabutu arkadaşlarının omuzlarında defnedileceği, caminin bitişiğindeki Yukarı Tekke Sıralı mezarlığına taşındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

BUSKİ duyurdu: 18 Eylül Bursa’nın hangi ilçelerinde sular kesilecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eski eşini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Yazar Funda Demirci hakkında karar verildi - 3. SayfaCezası belli oldu, son sözü dikkat çektiEşi ve çocuğunu "öldürmekle" suçlanıyordu! Cezaevindeki doktor intihar girişiminde bulundu - 3. SayfaCezaevinde intihar girişiminde bulunduAnkara'da yürek yakan ölüm! 6 yaşındaki çocuk 13'üncü kattan düştü - 3. SayfaAnkara'da yürek yakan ölüm! 6 yaşındaki çocuk 13'üncü kattan düştüDevrilen UTV alev aldı! Sürücü feci şekilde can verdi - 3. SayfaDevrilen UTV alev aldı! Sürücü feci şekilde can verdiMuğla’da zehir tacirlerine darbe! Evden uyuşturucu bahçesi çıktı - 3. SayfaMuğla’da zehir tacirlerine darbe! Evden uyuşturucu bahçesi çıktı60 çalıntı kartla ATM soymaya çalıştı - 3. SayfaATM'yi boşaltamayınca zarar verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...