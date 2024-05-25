Yeni 'oyun'! PKK'dan Suriye'de sözde seçim çağrısı

Terör örgütü PKK, Suriye'de, ülkenin toprak bütünlüğüne tezat olacak şekilde 'yerel seçim' çağrısında bulundu.

Terör örgütü PKK “uluslararası alanda tanınma” planını harekete geçirdi. 2011’den beri iç savaş yaşanan Suriye’de meşru olmayan bir “sandık” kurmaya kalktı. Suriye’nin toprak bütünlüğüne tezat olacak şekilde “yerel seçim” çağrısında bulundu. Ancak, bu durum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararına uymuyor.

ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin’in daimî üye olduğu BMGK’nın 2015 yılında kabul ettiği kararda Suriye’nin toprak bütünlüğünün altı çiziliyor. Suriye’de acil bir ateşkesin sağlanması ve ülkede siyasi çözüme ulaşılması çağrısı yapılıyor. Suriye’nin geleceğine kendi halkının karar vereceği vurgulanıyor.

'BAĞIMSIZ DEVLET KURMA' PLANINI DEVREYE SOKACAK

Örgütün Suriye kanadı PYD/YPG, BMGK’nın 2254 sayılı kararının tam zıddı bir eyleme imza attı. Fırat’ın doğusunda “yerel seçim” çalışmalarına başladı. Belirlenen ilk tarih 30 Mayıs 2024 olarak açıklandı. Fakat seçimin tarihi 11 Haziran’a ertelendi. Seçimin Cezire, Deyr Ez Zor, Rakka, Tabka, Fırat, Münbiç ve Afrin’in Şehba bölgelerinde yapılması planlanıyor. Böylece PKK, “Suriye’de öncelikle özerk bir statü” oluşturacak, sonrasında ise “bağımsız bir devlet kurma” planını devreye sokacak.

Buna karşı Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) belediye seçimlerini boykot edeceğini duyurdu. Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (PDK-S) genel sekreteri Muhammed İsmail “Meşru olmayan bu seçime katılmayacağız” dedi. Bölgedeki diğer siyasi yapılar da boykota destek verdi.

Bu durum sonrası teröristler, PDK-S’nin Haseke/Kamışlı’daki ofisine saldırı düzenledi.