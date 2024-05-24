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Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Diyarbakır&#039;da terör örgütü PKK/KCK operasyonu!
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Jandarma ekiplerince yapılan operasyon kapsamında terör örgütü PKK/KCK'lı oldukları tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK mensuplarıyla ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık ile terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 5 GÖZALTI

Ekipler yürüttükleri çalışmalar sonucunda ilçedeki 5 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda, örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 5 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, şarjör, ruhsatsız av tüfeği, 643 kök Hint keneviri, 3 cep telefonu ve 3 sim kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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