Sömürgeciler kovuluyor! Uyanış başladı, son halka Yeni Kaledonya

Batı’nın farklı kıtalarda asırlarca sömürdüğü halklar uyandı. Afrika’dan kovulan Fransa’yı, artık Pasifik’teki sömürgesi Yeni Kaledonya da istemiyor. Uzmanlar “Ülkeler kendi geleceklerine kendileri karar vermek istiyor” diyor.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ / ANKARA - Afrika kıtasında en fazla sömürgecilik yapan ülkelerden biri olan Fransa, 2012 yılından beri ‘kara kıta’da kan kaybediyor. Cezayir, Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC), Burkina Faso, Mali, Nijer’de diz çöken Fransa şimdi de Pasifik’te kaybediyor. Dünyadaki nikel rezervlerinin yüzde 20 ila 30’unu elinde bulunduran Hint-Pasifik’teki kolonisi Yeni Kaledonya’yı kaybetmemek için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ada ülkesine çıkarma yaptı.

MESELE, TABİİ ZENGİNLİKLER

Yeni Kaledonya’da yaşananları gazetemize değerlendiren Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, meselenin toprak değil; tabii kaynaklar olduğuna dikkat çekti. Fransa’nın Afrika’da sömürgeci olduğu ülkelerde yaptığı katliamların çok eskilere dayanmadığına işaret eden İsmayıl “Dünyada ulus devlet anlayışının ön plana çıkmasıyla küçük devletler de kendi ülkelerini ve doğal zenginliklerini yönetmek istemeye başladığını belirten İsmayıl “Ülkeler artık kendi geleceğini tayin etmek istiyor. Yeni Kaledonya’da mesele de elbette ki toprak değil, doğal zenginlikler” dedi.

KORSİKA DA SIKINTILI

Prof. İsmayıl, Yeni Kaledonya’daki olaylarda Azerbaycan’ın suçlanması konusunda ise “Azerbaycan, bağımsızlıklarını ilan eden ülkelerin lideri konumunda. Karabağ meselesinde Fransa çok aktif bir şekilde Azerbaycan içindeki ayrılıkçı grupları destekledi. Azerbaycan’ı karıştırmak için çok çabaladı ancak başarılı olamadı. Şimdi de intikam duygusuyla hareket ederek Azerbaycan’ı suçluyor. İçten zayıflayan ve yanlış politikalar üreten Fransa artık sömürdüğü ülkelerde istenmiyor. Yeni Kaledonya meselesi çok önemli. Asıl sıkıntı Korsika’da. Orada da çok ciddi ayaklanmalar söz konusu. Korsika da Fransa sömürgesinden kurtulup bağımsızlığını istiyor. Yaşanan gelişmeler Macron siyasetinin iflas ettiğini gösteriyor. Macron olayın Fransa’nın değil, kendi imajına zarar verdiğini düşünüyor ve buna göre hareket ediyor” dedi.

TEPKİ ÇEKEN REFORM ERTELENDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yeni Kaledonya’da oy kullanma sistemini değiştiren seçim reformunun erteleneceğini ve yeni bir çözüm bulmaya çalışacağını söyledi.

AFRİKA'DAN KOVULDU

Fransa’nın 1830-1962 yılları arasında sömürgesi altında kalan Cezayir, bağımsızlık mücadelesinin ilk adımını 1954’te attı. Cezayir’in yaklaşık sekiz sene süren bağımsızlık mücadelesi, 1962’de Fransa’dan bağımsızlığını ilan etmesiyle sona erdi. Mali’de 2012 senesinde patlak veren şiddet olayları Fransız Büyükelçisi’nin sınır dışı edilmesi gerilimi iyice tırmandırmış ve Fransa Mali’den askerlerini Nijer ve Gine’ye kaydırmıştı. Fransa, 2021’de Fransa karşıtı kampanyalar yürütmekle suçladığı Orta Afrika Cumhuriyeti ile askerî anlaşmalarını askıya aldı ve son askerî birliğini de çekmişti.

Burkina Faso’da ise 2022’de başa geçen askerî hükûmet, Fransa ile askerî iş birliği anlaşmasını feshettiğini açıklayarak, Fransız askerlerine ülkeden ayrılmaları için bir ay süre tanımıştı. Darbe ile yönetimi değişen ve Fransa için uranyum yatakları sebebiyle önemi büyük olan Nijer ise Paris makamlarıyla önceden yapılan askerî anlaşmaları askıya alma kararını tanımadığını açıklamıştı. Nijer’den askerlerini çekmek durumunda kalan ve Afrika’dan bir bir kovulan Fransa, şimdi de 180 yıldır sömürgesi olan Yeni Kaledonya’yı kaybetmek üzere. Korsika’da da Fransa’ya yönelik ayaklanmalar oluyor.