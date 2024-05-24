BM Genel Sekreteri Guterres'ten UAD kararına cılız açıklama: "İsrail'in uyacağına inanıyoruz"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e karşı ihtiyati tedbir kararlarına yönelik ilk açıklama geldi. Guterres, kararının bağlayıcı olduğunu ve tarafların karara gerektiği gibi uyacaklarına inandığını söyledi. Aynı zamanda BMGK, insani yardım çalışanlarının ve BM personelinin korunması kararına onay verdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, Gazze'de işledikleri savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı talep etmesinin ardından Uluslararası Adalet Divanı bugün İsrail'in Refah saldırılarının durdurulmasına hükmetti. Türkiye'nin "gereğinin yapılması için" çağrı yaptığı Birleşmiş Milletler'den karar sonrası ilk açıklama geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kararının bağlayıcı olduğunu ve tarafların karara gerektiği gibi uyacaklarına inandığını söyledi.

GUTERRES: TARAFLARIN KARARA UYACAĞINA İNANİYORUZ

BM Genel Sekreter sözcüsü Stephane Dujarric, basın toplantısında konuyla ilgili açıklama yaptı. Genel Sekreterin UAD’nin kararını dikkate aldığını belirten Dujarric, “Genel Sekreter, BM Şartı ve mahkeme tüzüğü uyarınca Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarının bağlayıcı olduğunu hatırlatmakta ve tarafların mahkemenin kararına gerektiği gibi uyacaklarına inanmaktadır.” diye konuştu.

Dujarric, Genel Sekreterin ayrıca mahkeme tarafından emredilen geçici tedbirlere ilişkin bildirimi BM Güvenlik Konseyi'ne uygun şekilde ileteceğini ifade etti.

TEK YOL ASKERİ HAREKETIN DURMASI

UAD’nin kararının BM’nin sahadaki yardım operasyonlarını kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağıyla ilgili bir soruyu cevaplayan Dujarric, “Kanıt uygulamada olacaktır. BM için işlerin kolaylaşmasının tek yolu askeri harekatın sona erdiğini görmemizdir. İnsani bir ateşkesi, sınırsız insani erişime sahip olabileceğimiz ve tüm rehinelerin serbest bırakılabileceği bir ortamın oluşturulduğunu görmek istiyoruz.” dedi.

Dujarric, UAD kararları uygulansın veya uygulanmasın BM’nin Gazze halkına daha fazla insani yardım ulaştırmak için her türlü çabayı sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

BM ÇALIŞANLARININ KORUNMASI KARARINA ONAY

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) bugün oylanan, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında ve dünyanın çeşitli bölgelerinde devam eden çatışma bölgelerinde insani yardım çalışanlarının ve BM personelinin korunması ile ilgili karar 14 evet oyuyla kabul edildi.

Rusya’nın “çekimser” oy kullandığı oylamanın ardından açıklama yapan İsviçre'nin BM Büyükelçisi Pascale Baeriswyl, “Kararın amacı önemli olduğu kadar basit de. Bu silahlı çatışmalardan etkilenen insanlara yardım etmek için çalışan ve her gün hayatlarını riske atan kadın ve erkekleri korumakla ilgili” dedi.