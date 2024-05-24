Putin'den dikkat çeken açıklama: "Reisi’nin heyetindeki Rus helikopterlerinde sorun çıkmadı"

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü Putin ve Lukaşenko'nun gündemine girdi. Lukaşenko Reisi'nin ölümünde ABD ve batılı ülkelerin ambargosunu işaret ederken Putin ise "Heyetteki diğer 2 helikopter Rus helikopteri olduğu için aynı rota ve şartlarda olmasına rağmen sorun çıkmadı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekilerin bulunduğu helikopter kaza yapmış ve kazadan kurtulan olmamıştı.

Dünya gündemine oturan bu kaza Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun görüşmesinde de dikkat çekti.

REİSİ'NİN ÖLÜMÜ

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ikili görüşmede İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasına değindi. ABD ve batılıların ambargoları nedeniyle İran’ın teknolojik gelişimini sürdüremediğine işaret eden Lukaşenko, bu yaptırımlar nedeniyle helikopterlerin bakımlarının yapılamamış olabileceğini belirtti.

Lukaşenko, “Onların yolcu gemilerine, uçaklara, helikopterlere ve diğer ulaşım araçlarına yaptırım uygulama hakları yoktu. Bu normal mi? Bu helikopteri sen sattın. 40-50 yıldır kullanılması önemli değil. 50 yılda sadece 3 kez de uçmuş olabilir. Belki de bakımı düzgün yapılsaydı böyle bir sorun yaşanmayacaktı” şeklinde konuştu.

PUTİN: BİZDE SORUN YOKTU

Lukaşenko’nun ardından söz alan Vladimir Putin ise Reisi’yi taşıyan helikopter kafilesinde Rus helikopterlerinin de bulunduğuna işaret ederek, “Heyetteki diğer 2 helikopter Rus helikopteri olduğu için, aynı rota ve şartlarda olmasına rağmen sorun çıkmadı” karşılığını verdi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılışı törenine katıldı. Reisi, beraberindeki Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı. Belirlenen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan kurtulan olmadığını bildirilmişti.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirilirken, Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Ali Bakıri Keni, Abdullahiyan'ın yerine geçici Dışişleri Bakanı olarak atandı.