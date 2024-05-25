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Antalya'da otomobil dereye uçtu! 1'i çocuk 2 kişi kayıp

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Antalya&#039;da otomobil dereye uçtu! 1&#039;i çocuk 2 kişi kayıp
Antalya, Trafik Kazası, Arama Kurtarma, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da içerisinde 5 kişi bulunan otomobil dereye uçtu. Otomobildeki 3 kişi kendi imkanlarıyla çıkarken, biri çocuk diğeri 20'li yaşlarda kadın olmak üzere iki kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Antalya'nın Aksu ilçesi Gökdere Mahallesi'nde gece yarısı korkunç bir kaza meydana geldi. İçerisinde 5 kişi olduğu belirtilen otomobil, yaklaşık 2 metre yükseklikteki köprüden dereye uçup suya gömüldü. Araçtaki yabancı uyruklu ve isimleri henüz öğrenilemeyen 5 kişiden 3’ü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

BİR KADIN İLE ÇOCUK KAYIP

İhbarla birlikte olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler belirtilen adrese gelirken, kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Derede kaybolan 20’li yaşlardaki bir kadın ile çocuk olduğunun belirtilmesi üzerine dalgıçlar derede arama başlattı.

Antalya'da otomobil dereye uçtu! 1'i çocuk 2 kişi kayıp - 1. Resim

ARKA KOLTUK 1 KİLOMETRE UZAKLIKTAN ÇIKTI

Ekipleri çalışmalara ilk olarak otomobilin bulunduğu noktadan başladı, derenin içinin adeta didik didik aradı. Aracın arka koltuğu ise akıntı yönüne doğru yapılan aramalarda 1 kilometre uzaklıktaki dere menfezinde bulundu.

Ekipler bu noktada çalışmalarını yoğunlaştırsa da kayıplara ulaşılamadı. Yaklaşık 4 saat süren arama çalışmalarının gündüz devam edeceği öğrenildi.

TERLİK DİKKAT ÇEKTİ

Kazanın gerçekleştiği köprüde küçük bir çocuğa ait terlik ve aracın parçalarının yer alması dikkat çekti. Çekici yardımıyla dereden çıkartılan aracın arka bagajında ise bir kasada kabakların bulunduğu, arka camında da Zeynep yazısının yer aldığı görüldü.

Antalya'da otomobil dereye uçtu! 1'i çocuk 2 kişi kayıp - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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