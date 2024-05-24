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Biden, Sisi ile anlaştı! Gazze'ye yardım İsrail üzerinden sürecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Biden, Sisi ile anlaştı! Gazze&#039;ye yardım İsrail üzerinden sürecek
Abd, Mısır, Joe Biden, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü. İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını işgal etmesinin ardından insani yardım konvoylarının geçişini durduran Mısır, görüşme sonrasında yardım konvoylarının geçişine Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden sağlanması için anlaştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Sisi’nin Biden ile Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafından yeniden açılması için yasal mekanizmalar oluşturuluncaya kadar İsrail'in Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden geçici olarak insani yardım ve yakıt gönderilmesi konusunda anlaştığını duyurdu.

"BIDEN, MEMNUNİYETLE KARŞILADI'

Duyurunun ardından Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Biden, Sissi'nin Refah Sınır Kapısı yeniden açılana kadar Mısır'da biriken yardımların Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi’ne gönderilmesine izin vermesini memnuniyetle karşıladı” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, “Bu hayat kurtarmaya yardımcı olacak” ifadeleri kullanılırken, “Biden, Refah Sınır Kapısı’nın kabul edilebilir düzenlemelerle yeniden açılmasına yönelik çabaları destekleme konusundaki kararlılığını ifade etti. Daha ileri görüşmeler için önümüzdeki hafta Kahire’ye üst düzey bir ekip göndermeyi kabul etti” denildi.

Açıklamada, Biden’ın Sisi’ye krizin başından bu yana gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür ettiği vurgulandı. İki liderin ayrıca acil ve kalıcı ateşkes ile birlikte esirlerin serbest bırakılmasını güvence altına alacak yeni girişimleri de ele aldığı bildirildi.

Öte yandan İsrail, Mayıs ayında ateşkes ve esir takası anlaşması kabul ettiğini açıklamasına rağmen 6 Mayıs'ta Refah'a saldırı başlatmış ve Filistin tarafındaki Refah Sınır Kapısı'nın kontrolünü ele geçirmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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