ABD'den uluslararası adalet çelişkisi! Putin'e farklı Netanyahu'ya farklı

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'de işledikleri savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarmasına ABD'den tepkiler sürüyor. Biden, UCM'nin yargı yetkisini tanımadığını söylerken Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "Uluslararası Adalet Divanı’nın canı cehenneme" dedi. Senatör Graham Putin hakkında tutuklama emri çıkarma kararına ise "Uluslararası toplum için doğru yöne atılmış dev bir adım" demişti.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana dünyanın gözü önünde katliam yapan İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, tutuklama kararı talep etmişti. UCM bugün tarihi İsrail kararıyla Refah'a yapılan saldırıların derhal durdurulması kararı aldı.

UCM'nin kararına İsrail'in en büyük destekçisi ABD'den tepki dolu açıklamalar geliyor.

BIDEN: "UCM'NİN KARARINI TANIMIYORUZ"

ABD'nin 'güvenliğine yönelik tehditleri" gerekçe göstererek, "İsrail'in yanında yer alacağını' söyleyen Başkan Joe Biden, UCM'nin yargı yetkisini tanımadığını söyledi.

İSRAİL SÖZ KONUSU OLUNCA KARAR "SAÇMALIK"

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada UCM'nin kararının saçmalık olduğunu belirtti.

"Uluslararası Adalet Divanı’nın canı cehenneme" diyen Lindsey Graham, şunları söyledi:

"BM bağlantılı bu sözde uluslararası adalet örgütlerine karşı çıkmanın zamanı çoktan geçti. İsrail karşıtı önyargıları çok büyük.

UAD'nin İsrail'in, Filistinlileri canlı kalkan olarak kullanan dört tabur Hamas katili ve teröristini yok etmek için gerekli olan operasyonları durdurması gerektiği yönündeki kararı saçmalık. Bu, İsrail tarafından göz ardı edilecektir ve göz ardı edilmelidir."

PUTİN OLUNCA DURUM FARKLI

Senatör Lindsey Graham'ın UCM'ye tavrı Ukrayna'ya saldıran Rusya Devlet Başkanı Putin olunca daha farklı olmuştu. Graham, UCM'nin Putin için yakalama kararına, "Uluslararası toplum için doğru yöne atılmış dev bir adım. Kanıtlar fazlasıyla gerekçeli.” demişti.