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UCM yakalama kararı aldı, ABD’nin etekleri tutuştu! Senatör: Sırada biz varız

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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UCM yakalama kararı aldı, ABD’nin etekleri tutuştu! Senatör: Sırada biz varız
Gazze, Abd, Ucm, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırım nedeniyle katil Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı çıkardı. Tepkiler peş peşe gelirken, ABD’de korku çanları çalmaya başladı.

7 Ekim’den bu yana insan gözetmeksizin Gazze’de katliama yapan ve bölgede adeta yaşam alanı bırakmayan Siyonist İsrail Başbakanı Netanyahu ve yancısı Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkan karar ABD’yi de tedirgin etti.

UCM yakalama kararı aldı, ABD’nin etekleri tutuştu! Senatör: Sırada biz varız - 1. Resim

Senatör Graham, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Senato Dış İlişkiler Komitesindeki konuşması sırasında UCM'nin kararına ilişkin açıklama yaptı.

UCM yakalama kararı aldı, ABD’nin etekleri tutuştu! Senatör: Sırada biz varız - 2. Resim

ABD’DE KORKU ÇANLARI

UCM'nin kararından "memnun olmadığını" dile getiren Graham, "Umarım beraber, UCM'ye karşı hoşnutsuzluğumuzu giderecek bir yol buluruz çünkü eğer İsrail'e bu yapılıyorsa, sırada biz varız." ifadesini kullandı.

Graham, "Sadece İsrail'deki dostlarımıza yardım etmek için değil, gelecekte kendimizi de korumak için UCM'ye bu rezaletten dolayı yaptırım uygulamamızı umuyorum." şeklinde konuştu.

UCM yakalama kararı aldı, ABD’nin etekleri tutuştu! Senatör: Sırada biz varız - 3. Resim

Graham'ın, UCM'ye yaptırımı destekleyip desteklemeyeceği sorusuna Blinken, "Bu konuda sizinle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyarım." cevabını verdi.

UCM yakalama kararı aldı, ABD’nin etekleri tutuştu! Senatör: Sırada biz varız - 4. Resim

UCM’NİN YAKALAMA KARARI

UCM Başsavcısı Kerim Han, 20 Mayıs'ta, Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

UCM'den yapılan açıklamaya göre Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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