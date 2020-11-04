ABD başkanlık seçimlerinde kilit eyaletlerden 10 delegeye sahip Wisconsin'de Demokratların adayı Joe Biden seçimi kazandı. Biden 248 delegeye ulaştı eğer 22 delege daha elde ederse başkanlık yarışını Biden kazanacak.
Wisconsin'de Joe Biden seçimi kazandı
04.11.2020 - 22:28 | Son Güncelleme: 04.11.2020 - 22:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD başkanlık seçimlerinde kilit eyaletlerden 10 delegeye sahip Wisconsin'de Demokratların adayı Joe Biden seçimi kazandı.
Etiketler : joe biden,abd,wisconsin,
744217 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/744217.aspx
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