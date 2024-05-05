Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kadrosuna alınmayan Bonucci'den flaş hamle!

Süper Lig'de 35.hafta maçında Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Kamp kadrosunda Serdar Aziz, Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Bonucci yer almazken, Bonucci'nin sosyal medya hamlesi dikkatlerden kaçmadı.

Süper Lig'de Galatasaray'la kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 35.hafta maçında Konyaspor deplasmanına çıkacak. Konya deplasmanı önceki kamp kadrosunu açıklayan sarı-lacivertlilerde, Serdar Aziz, Oosterwolde, Bonucci ve İsmail Yüksek kadroda yer almadı.

Kadroda yer almayan isimlerden biri olan Bonucci'nin sosyal medya hamlesi dikkatlerden kaçmadı.

Önce "Saha içi ve saha dışında tüm tecrübem ve emeğimle takıma yardımcı olmaya çalışıyorum ve bunu da en iyi şekilde yapmaya devam edeceğim." şeklinde bir paylaşım yapan Bonucci'nin beğendiği yorumlar ise sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu.